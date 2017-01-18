Форма поиска по сайту

18 января 2017, 14:37

В мире

Три новых землетрясения произошли в Италии

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Три подземных толчка магнитудой 5,6 и 5,3 балла зафиксировали в Италии, сообщает ТАСС.

Землетрясения произошли на расстоянии около 100 километров от Рима. О жертвах и пострадавших пока не сообщается, но на двух линиях римского метро эвакуировали пассажиров.

В августе 2016 года в Италии произошла серия землетрясений. Толчки зафиксировали на границе областей Лацио, Умбрия, Марке и Абруццо, эпицентр находился в провинции Рьети на глубине четырех километров. Пострадали несколько итальянских городов, погибли около 40 человек.

