Три новых землетрясения произошли в Италии

Фото: ТАСС/Сергей Узаков
Три подземных толчка магнитудой 5,6 и 5,3 балла зафиксировали в Италии, сообщает ТАСС.
Землетрясения произошли на расстоянии около 100 километров от Рима. О жертвах и пострадавших пока не сообщается, но на двух линиях римского метро эвакуировали пассажиров.
В августе 2016 года в Италии произошла серия землетрясений. Толчки зафиксировали на границе областей Лацио, Умбрия, Марке и Абруццо, эпицентр находился в провинции Рьети на глубине четырех километров. Пострадали несколько итальянских городов, погибли около 40 человек.