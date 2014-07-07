На eBay продается итальянская деревня

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На торги интернет-аукциона eBay выставлена итальянская деревня, стоимость которой оценивается в 245 тысяч евро, сообщает Daily Mail.

Деревушка Кальзацио расположена неподалеку от Национального парка Гран-Паради в Альпах. Деревня состоит из 14 деревянных и каменных жилых домов и 50 других построек.

У лота есть один нюанс: постройки заброшены и нуждаются в реставрации, поэтому собственник должен будет отремонтировать дома в деревне за свой счет и сделать ее туристическим центром с гостиницами и развлекательными заведениями.

Жители решили продать ее, чтобы спастись от полной разрухи. Кроме того, реставрировать деревню владелец должен будет в традиционном для этого населенного пункта архитектурном стиле.

Торги закончатся 15 июля.