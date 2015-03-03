Что покажут на фестивале итальянского кино в "Иллюзионе"

"Удивительный юноша". Фото: coolconnections.ru

В кинотеатре "Иллюзион" с 3 по 7 марта проходит смотр итальянского кино "Из Венеции в Москву". Зрителям продемонстрируют фильмы, представленные в конкурсной и внеконкурсной программах 71-го Венецианского кинофестиваля.

Откроет фестиваль "Удивительный юноша" Марио Мартоне. Драма расскажет о поэте Джакомо Леопарди, который жил в Италии в начале XIX века. Зрители узнают о том, как из-за врожденной болезни поэта нарекли горбуном, окунутся в истории его несчастливых влюбленностей и длительной зависимости от властного отца. Фильм в красках расскажет о яркой жизни Леопарди, который до 25 лет жил практически как затворник, довольствуясь обществом писателей, говоривших с ним со страниц библиотечных книг.

Среди игровых фильмов фестиваля - "Черные души" Франческо Мунци. Это мафиозная драма про трех братьев из калабрийской глуши. Младший занимается контрабандой наркотиков из Нидерландов, средний ведет бизнес в Милане, старший осел в родном селении Аспромонте. Им придется встретиться вновь, когда сын одного из братьев решит примерить на себя роль мафиози.

Также покажут художественные ленты "Без всякой жалости" Микеле Альаикуэ и "Перес." Эдоардо Де Анджелиса.

Представлено на "Из Венеции в Москву" и документальное кино. В частности, "Женщины-легенды. Софи рассказывает о Лорен" Марко Спаньоли. Эта 40-минутная картина собрана из интервью самой Лорен, снятых в разные годы. Документальную ленту создали к 80-летию великой актрисы.

Две другие документальные ленты фестиваля - "Суп дьявола" Давидэ Феррарио и "Италия за один день" Габриэле Сальватореса.

