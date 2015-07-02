Культурный центр ЗИЛ открывает Летнюю итальянскую школу

Фото: m24.ru/ Игорь Иванко

С 6 по 15 июля в Культурном центре ЗИЛ откроется летняя школа, в рамках которой пройдет серия лекций, презентаций и встреч с итальянскими и российскими учеными. Мероприятия будут посвящены различным аспектам итальянской культуры, в том числе комиксам и современному театру.

Среди ученых, которые проведут эти встречи, будут литературоведы, политологи, журналисты, переводчики, антропологи, историки и киноведы.

Все желающие смогут задать интересующие вопросы и высказать свое мнение по той или иной теме.

В числе заявленных тем – "Италия: инструкции по ее истории", "Итальянская поэзия в русском переводе: чтения и размышления", "Русское кино в Италии, итальянское кино в России", "По следам Дарио. Итальянский современный театр" и другие.