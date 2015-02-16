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Новости культурного мира

16 февраля, 20:58

В Испании открыли памятник советскому разведчику-прототипу героя Хемингуэя

Испания памятные даты памятник Эрнест Хемингуэй прототип

Могила Мамсурова на Новодевичьем кладбище Москвы. Фото: ru.wikipedia.org/SerSem

В Испании установили памятник советскому разведчику, который стал прототипом главного героя романа Эрнеста Хемингуэя "По ком звонил колокол". Монумент герою Советского Союза Хаджи-Умару Мамсурову появился в городе Фуэнлабрада, сообщает ТАСС.

Во время гражданской войны в Испании в 30-х годах прошлого века Мамсуров возглавлял разведывательно-диверсионную группу. Монумент, автором которого стал сетинский скульптор Заурбек Дзанагов, автор памятника жертвам бесланского теракта "Древо скорби", установили в центральном парке Фуэнлабрада.

Установить памятник предложил президент североосетинского благотворительного фонда имени Азанбека Джанаева - Заур Джанаев, а финансирование проекта взял на себя бизнесмен и меценат Таймураз Боллоев.

Хаджи-Умар Мамсуров является одним из самых известных героев Северной Осетии. В честь него названы улицы во Владикавказе и Цхинвале, а также детская библиотека во Владикавказе. В Москве на доме, где он проживал, установлена мемориальная доска.

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Мамсуров стал прототипом героя романа "По ком звонит колокол". Хемингуэй встречался с Мамсуровым в Мадриде. Писатель называл его "македонцем Ксанти", который лично ходил по вражеским тылам во главе небольшой группы партизан, пускавших под откос поезда и взрывавших военные объекты.

В мае 1945 года Мамсурову присвоили звание Героя Советского Союза. Генерал-полковник Мамсуров умер 5 апреля 1968 года и похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Документы о его деятельности до сих пор не рассекречены.

Роман Эрнеста Хемингуэя "По ком звонит колокол" вышел в 1940 году.

В нем рассказывается история Роберта Джордана, молодого американского бойца Интернациональных бригад, отправленного в тыл франкистов к партизанам во время Гражданской войны в Испании.

Как эксперту-подрывнику, ему поручено взорвать мост, чтобы предотвратить подход франкистских подкреплений при атаке на Сеговию.

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