Тореадоры и фламенко: ЗИЛ превратится в Испанию

Фото: ТАСС

Культурный центр ЗИЛ 16 октября проведет "День Испании", сообщают организаторы.

В течение воскресенья гостей ждут всевозможные мастер-классы, лекции, дискуссии, выставку, посвященные этой стране и ее провинциям. Мероприятие решили приурочить к 400-й годовщине со дня смерти Сервантеса, о котором в ЗИЛе тоже побеседуют.

Фотовыставка "Галисия – край земли" познакомит посетителей с местностью, расположенной на берегу Атлантического океана, обладает особой силой притяжения. Это самая западная точка Европы, и именно здесь, в Сантьяго-де-Компостела завершается паломнический Путь Святого Иакова.

Удивительной красоты снимки сделаны Адольфо Энрикесом, который считается мастером пейзажной фотографии.

Также гости ЗИЛа смогут отведать национальные испанские блюда. Помимо этого, всех желающих научат танцевать фламенко и расскажут, как пройти знаменитую паломническую тропу.