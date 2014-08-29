В Исландии началось извержение вулкана Бардарбунга

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В Исландии началось извержение вулкана. "Проснувшаяся" недавно огнедышащая гора Бардарбунга выбрасывает на поверхность потоки магмы, небо заволокло вулканическим пеплом, сообщает twitter Исландской метеорологической организации.
Вечером 28 августа на лавовом плато Холухрейн в нескольких десятках километров от кратера Бардарбунги (В русской транскрипции вулкан могут также называть Бар-дар-Бунга и Баурдарбунга - прим. ред.) возник разлом. Примерно в 4.00 началось извержение - на поверхность земли через образовавшийся разлом начала выходить магма.
Угроза для людей пока минимальна, а обширный район, в котором располагается вулкан, был закрыт для посещения еще на прошлой неделе.
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Впрочем, извержение вулкана представляет большую угрозу для авиации. Несмотря на то, что вулканического пепла выброшено сравнительно мало, в Исландии уже объявлен наивысший уровень опасности, а небо над центральной и северо-восточной частями острова закрыли для полетов на высоте менее 5,5 тысячи метров.
Европейскому воздушному сообщению, по заверениям исландских метеорологов, ничто не угрожает. Отметим, что последнее извержение Бардарбунги произошло в 1910 году.
Самое известное извержение произошло в Исландии в марте-апреле 2010 года. "Голос подал" вулкан Эйяфьядлайекюдль, находящийся на юге Исландии в практически незаселенной местности. Из недр огнедышащей горы было выброшено огромное количество вулканического пепла, который на несколько дней парализовал практически все авиасообщение Европы.
Были закрыты аэропорты Дании, Великобритании, Исландии, Франции и других европейских стран. Всего было отменено около 6 тысяч авиарейсов.