В Исландии проснулся вулкан, метеорологи ожидают извержения

Исландия объявила "оранжевый" уровень угрозы извержения вулкана

В Исландии "проснулся" вулкан Бар-дар-Бунга, который в последний раз извергался в XV веке. Метеорологи бьют тревогу, они боятся, что в результате извержения в воздух будет выброшено огромное количество вулканического пепла, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящее время на острове уже объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень тревоги.

Извержения вулканов в Европе происходят сравнительно редко по сравнению с другими частями света. Последним стало "пробуждение" сицилийской Этны, которая выбросила столб дыма и брызг лавы в июне этого года.

Но самое известное извержение произошло в Исландии в марте-апреле 2010 года. "Голос подал" вулкан Эйяфьядлайекюдль, находящийся на юге Исландии в практически незаселенной местности. Из недр огнедышащей горы было выброшено огромное количество вулканического пепла, который на несколько дней парализовал практически все авиасообщение Европы.

Были закрыты аэропорты Дании, Великобритании, Исландии, Франции и других европейских стран. Всего было отменено около 6 тысяч авиарейсов.