Фигуристка Ирина Слуцкая отмечает 35-летний юбилей

Ирина Слуцкая. Фото: ИТАР-ТАСС

9 февраля исполняется 35 лет знаменитой российской фигуристке Ирине Слуцкой. За свою карьеру она приняла участие в трех Олимпиадах, став обладательницей серебряной и бронзовой медалей.

Ирина Слуцкая родилась в Москве. В фигурном катании она оказалась уже в четыре года - когда родители записали Ирину на занятия в спортивном клубе "Москвич". Надо сказать, что фигурное катание - один из самых "молодых" видов спорта - нередки случай участия на крупных турнирах 13-14 летних фигуристов.

Первый успех пришел к Слуцкой в 1996 году, когда она в блестящем стиле выиграла чемпионат Европы. В каждой из двух программ она не допустила ни одной ошибки.

После столь впечатляющего успеха руководство Федерации фигурного катания России не могло не включить Ирину в состав олимпийской сборной на Игры в Нагано. Увы, первая Олимпиада для Слуцкой оказалась не слишком удачной - в то время балом в женском катании правили американки, которые и заняли первые два места - Тара Липински и Мишель Кван. Ирина заняла пятое место.

Но неудачное выступление отнюдь не надломило Слуцкую, а лишь придало ей сил. В последующие два года она доминирует на чемпионатах России и Европы, доказав критикам, что может бороться и за победу на Играх.

Так и получилось - в Солт-Лейк-Сити в 2002 году Слуцкая считалась уже безоговорочным фаворитом соревнований. Откатав блестящую программу без единой помарки, она могла смело рассчитывать на золото, но... Олимпиада проводилась в США и судьи в некоторых моментах откровенно благоволили спортсменам из страны-хозяйки Игр.

Не повезло и Слуцкой - несмотря на блестящее выступление Ирины, судьи поставили американскую фигуристку Сару Хьюз выше ее. Слуцкая стала серебряной медалисткой Олимпиады.

После Олимпиады Слуцкая на два года выпала из спорта - причиной стала тяжелая болезнь сосудов, которая потребовала длительного лечения. Но, победив болезнь, Ирина вернулась и приняла участие в Олимпийских играх в Турине, где заняла третье место. После этого Слуцкая объявила о завершении спортивной карьеры, за которую она дважды становилась чемпионкой мира и семь раз выигрывала золото чемпионатов Европы.

Сейчас Ирина Слуцкая работает телеведущей на "Первом канале".