В ЗАГСах появятся панорамы для фото и комнаты для шампанского

Фото:Тасс/Зураб Джавахадзе

В следующем году в новом ЗАГСе на Шипиловском проезде после открытия москвичи смогут выпить шампанского в отдельной комнате, а посетители Дмитровского ЗАГСе сфотографироваться на фоне вида мировых столиц. Об этом сообщила в интервью m24.ru начальник управления ЗАГС Ирина Муравьева. По ее словам, после ремонта в Дмитровском ЗАГСе столицы появилась возможность у молодоженов и их гостей запечатлеть себя на фоне фресок с символами мировых столиц.

"В этом году у нас прошел ремонт Дмитровского отдела ЗАГС. Он стал очень современным и востребованным. В огромном холле, где собираются молодожены, на стенах размещены красивые фрески с символами столиц мира. Это Эйфелева башня в Париже, красная телефонная будка в Лондоне, элементы итальянской архитектуры, здание Московского университета", – рассказала Ирина Муравьева. Она отметила, что после фотосессии можно рассказывать друзьям, что побывали на регистрации в Лондоне, Париже, Италии.

А в строящемся ЗАГСе на Шипиловском проезде в Южном округе первый бокал шампанского жених и невеста смогут выпить в отдельной комнате. "Для организация первого бокала шампанского будет оформлено помещение", – сообщила начальник управления ЗАГС, при этом она отметила, что это будет это не ресторан, а отдельная зона для распития шампанского после регистрации. По словам Ирины Муравьевой, в новом ЗАГСе, который откроет двери в первом полугодии 2016 года, будут два зала для регистрации брака, холлы, а также фотостудии.

Муравьева рассказала также в уходящем году был отремонтирован Мещанский ЗАГС, расположенный на проспекте Мира. "Кстати, это единственное учреждение, которое размещается в памятнике архитектуры. Мы занимались ремонтом фасада, привели в порядок внутренние интерьеры. Сейчас залы соответствуют понятию "дворец", – добавила чиновника.

Сегодня в Москве действует 5 дворцов бракосочетаний и 26 отделов ЗАГС. Столичные молодожены могут подать заявление о регистрации брака в один из них. Это можно сделать лично или через портал госуслуг. При этом необходимо оплатить госпошлину в размере 350 рублей. Заявления принимаются не менее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты бракосочетания.

В ноябре этого года столичные ЗАГСы сообщили m24.ru, что могут предложить молодоженам регистрацию брака в новогоднюю ночь. По словам пресс-секретаря управления ЗАГС по Москве Евгении Смирновой, такая возможность может быть рассмотрена, если поступят заявки от желающих заключить брак именно в эту ночь. "Если у молодоженов есть такое пожелание, то пусть обращаются, мы рассмотрим такую возможность", – сказала Смирнова. Возможность зарегистрировать брак в новогоднюю ночь готов предоставить молодоженам ЗАГС Московской области. Предполагается, что 31 декабря будет работать дворец бракосочетаний в подмосковной Барвихе, однако при необходимости могут быть подключены ЗАГСы других районов, сообщили в пресс-службе областного управления.

Полную версию интервью с Ириной Муравьевой читайтездесь



Светлана Казанцева