09 апреля 2013, 21:21

В мире

Более 800 человек пострадали в результате землетрясения в Иране

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 800 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего в Иране. Подземные толчки произошли в провинции Бушер на юго-западе Ирана, недалеко от известной АЭС.

Погибли не менее 30 человек, пострадали, по последним данным, более 800, сообщает РИА Новости.

В регионе произошло сразу несколько землетрясений, магнитуда первого из которых составила 6,3.

По последним данным, в результате катаклизма разрушены города Каки, Хермудж и Кенган. На работу атомной электростанции "Бушер" землетрясение не повлияло.

Подземные толчки ощущались в ряде стран Персидского залива, в частности, в столице Бахрейна Манаме.

Ранее сообщалось о 500 пострадавших.

