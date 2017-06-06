Форма поиска по сайту

06 июня 2017, 03:46

Катар выплатил террористам один миллиард долларов – СМИ

Фото: ТАСС/Фомичев Михаил

Один миллиард долларов выплатили международным террористам власти Катара, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Financial Times. Часть этой суммы была направлена на выплаты иранским чиновникам, рассказали осведомленные источники.

По их словам, таким образом Доха пытается освободить 26 членов королевской семьи, которых захватили во время охоты в Южном Ираке, а также 50 своих граждан, которых задержали сирийские джихадисты. Средства от катарских властей получили службы безопасности Ирана и группировка, связанная с "Аль-Каидой" (запрещена в России).

Ранее восемь государств отказались от дипломатических отношений с Республикой. Среди государств: Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. С Дохой разорваны торговые отношения и прекращено транспортное сообщение.

