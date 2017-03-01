Лидер ИГ обратился к сторонникам с прощальной речью

Абу Бакр аль-Багдади. Фото: AP/Militant video

Лидер "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация) Абу Бакр аль-Багдади признал поражение ИГ в недавних боевых действиях и в своей речи призвал сторонников укрыться в горных районах, передает РИА Новости со ссылкой на канал Alsumaria.

По данным телеканала, Аль-Багдади назвал свою речь прощальной, в ней говорится о поражениях в провинции Найнава и других частях Ирака. Также, по некоторым данным, главари ИГ спасаются бегством из иракского Мосула.

Операция по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ней принимает участие армия Ирака и коалиция сил во главе с США. Уже удалось освободить восточную часть города, военную базу и деревню к юго-западу от города.