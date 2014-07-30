Instagram запустил фотомессенджер Bolt

Фото: play.google.com

Создатели Instagram запустили новое мобильное приложение – фотомессенджер Bolt. С его помощью владелец смартфона может отправлять другу моментальные снимки и видео, которые исчезают сразу же после просмотра.

Скинуть файл за один раз можно только одному человеку. Чтобы отправить снимок, достаточно кликнуть на аватар друга, длительное нажатие на "иконку" позволит переслать видео. Встряхнув смартфон, можно отменить медиасообщение.

Пока приложение доступно только для пользователей из Новой Зеландии, Сингапура и Южной Африки. Эти страны, по словам представителей Instagram, были выбраны, в частности, из-за их географических особенностей.

"Скоро мы будем распространять мессенджер и на другие регионы. По сути, международный запуск не будет сильно отличаться от текущего. 65 процентов пользователей Instagram находятся за пределами США", - цитирует The Verge представителя Instagram.

Bolt сильно напоминает другой фотомессенджер, который в прошлом месяце запустил Facebook, – Slingshot. У приложений даже имеется одинаковый текстовый редактор, который позволяет большими белыми буквами подписывать фотографии и видео. Правда, чтобы увидеть отправленную другом фотографию, пользователю Slingshot непременно нужно выслать взамен свою. Кроме того, этот мессенджер позволяет отправлять файлы сразу нескольким людям.

В самом приложении Instagram имеется встроенный фотомессенджер - Instagram Direct. Он позволяет делиться фотографиями и видео с ограниченными группами друзей. Снимки сохраняются в памяти приложения, кроме того, их можно обрабатывать с помощью фильтров. Bolt, в отличие от Instagram Direct, предоставляет пользователям возможность моментальной передачи снимков.

Напомним, что два года назад Facebook купил Instagram. В Instagram, впрочем, отмечают, что компания имеет некоторую независимость от соцсети Марка Цукерберга.