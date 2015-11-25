Ингеборга Дапкунайте исполнит роль князя Мышкина в Театре Наций

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

16 декабря Театр Наций порадует поклонников и искушенных зрителей премьерой – спектаклем по одному из самых известных произведений русской литературу, роману Федора Михайловича Достоевского "Идиот".

Над постановкой работал молодой режиссер Максим Диденко, которого театралы могут помнить по таким необычным спектаклям, как "Конармия" в Школе-студии МХАТ и "Хармс. Мыр" в Гоголь-центре.

В пьесе, выдержанной в жанре черной клоунаде, заняты всего четыре актера, играющие сразу 20 персонажей. Но основная интрига в том, что главную роль – князя Мышкина – исполнит Ингеборга Дапкунайте. Также на сцену выйдут Павел Чинарев, Александр Якин, Роман Шаляпин и Евгений Ткачук.

Основная коллизия спектакля сосредоточена вокруг отношений князя Мышкина, Настасьи Филипповны и Парфена Рогожина.

Над сценографией "Идиота", которая воплотится в нестандартных видеоинсталляциях, работал художник театра AXE Павел Семченко.