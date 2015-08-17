Форма поиска по сайту

17 августа 2015, 14:42

Шоу-бизнес

Фестиваль V-Rox опубликовал музыкальный лайн-ап

Фото: vrox.vladivostok3000.ru

V-Rox опубликовал музыкальную программу фестиваля, который традиционно пройдет во Владивостоке с 28 по 30 августа на набережной Спортивной гавани. В этом году в лайн-ап фестиваля вошли около 300 артистов из России, США и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

На сцене третьего ежегодного фестиваля V-Rox выступят такие артисты как Rock’n’Roll Radio (Южная Корея), Echotape (Великобритания), Ханни Эль Хатиб (США), On-The-Go (Россия), YB (Южная Корея) и многие другие. Также в рамках проекта состоится международная конференция по вопросам музыкальной индустрии и современного культурного менеджмента.

Илья Лагутенко On-the-Go музыкальные фестивали V-Rox фестивали и праздники

Главное

