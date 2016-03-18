Последствия прорыва трубы в центре Москвы полностью ликвидированы

Фото: ТАСС/Стоян Васев

Аварийно-восстановительные работы на месте прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Серафимовича завершены, сообщил пресс-секретарь заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

По его слова, все потребители – 47 зданий, включая 15 жилых домов, – переведены на основную схему теплоснабжения.

Напомним, вечером 17 марта на перекрестке Софийской набережной и улицы Серафимовича произошло повреждение теплотрассы диаметром 400 миллиметров. В результате аварии под Большим Каменным мостом образовалась лужа кипятка.

Движение по набережной было затруднено, скорость не превышала трех километров в час. Также были введены изменения в движении городского пассажирского транспорта.