ИKEA приглашает на ночную распродажу

Фото: www.ikea.com

В ночь с 25 на 26 апреля в магазинах ИKEA пройдет специальная скидочная акция "Ночная охота".

Распродажа домашней и офисной мебели, посуды и предметов интерьера, товаров для детей и многого другого начнется в 20.00 и закончится в 02.00. Об этом сообщается на официальном сайте ИKEA.

Так, трехместный диван-кровать будет стоить 12 999 рублей вместо 14 999. Стеллаж можно будет приобрести не 4990 рублей, а за 2990 рублей, говорится в материалах, опубликованных на сайте компании.

"Ночная охота" пройдет во всех московских магазинах сети – "ИКЕА-Химки", "ИКЕА-Теплый стан" и "ИКЕА-Белая дача".