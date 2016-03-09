Стивен Фрай запустил образовательный интернет-стартап

Фото: MelMedia/ТАСС

Британский актер и писатель Стивен Фрай запустил интернет-проект, который он охарактеризовал как "Pinterest для образования". На онлайн-платформе Pindex, созданной при его поддержке, студенты и профессора смогут публиковать и обмениваться видефайлами, изображениями и инфографиками.

Первым, опубликованным на сайте файлом стало видео, записанное самим Фраем. В ролике он рассказывает, что такое адронный коллайдер, антиматерия и дополнительные измерения. Другие видео связаны с проблемой колонизации Марса, технологиями, наукой, роботами и дронами. В дальнейшем, Pindex планирует расширять библиотеку, пригласив к сотрудничеству блоггеров и пользователей YouTube.

Стивен Фрай, в прошлом уже принимавший участие в создании документальных фильмов и образовательных проектов, сказал: "В наше время, когда очень легко потерять доверие к онлайн-миру, который кажется средоточием ненависти, шуток, унижения, глупости и издевательств, стоит вспомнить о невероятной силе интернете в вопросах просвещения и образования. Мы рады пригласить учителей, профессоров и всех желающих с энтузиазмом делиться самыми увлекательными и интересными материалами на Pindex".

Стивен Фрай – английский актер, писатель и драматург, известность которому принесли прежде всего роли в британских комедийных телесериалах, таких как "Черная гадюка" и "Дживс и Вустер", и работа в творческом союзе вместе с Хью Лори.

