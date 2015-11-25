В Театре Вахтангова пройдет творческий вечер Игоря Миркурбанова

Фото: m24.ru/Галина Фесенко

К 25-летию театральной премии "Хрустальная Турандот" Театр им. Е. Вахтангова представляет цикл вечеров "Хрустальные вершины", в рамках которого 14 декабря пройдет творческий вечер Игоря Миркурбанова "Неукротимый. Концерт для голоса и сердца".

Игорь Миркурбанов – российский актер и режиссер, с 2013 года работает в труппе театра МХТ им. Чехова, а также принимает участие в спектаклях Московского Театра-студии Олега Табакова и Московского Театра Ленком. Последней его театральной работой на сегодняшний день стала роль Атоса в спектакле "Мушкетеры. Сага" в постановке Константина Богомолова.

"Хрустальная Турандот" – театральная премия, учрежденная в 1991 году продюсером и режиссером Борисом Беленьким. Это первая негосударственная, независимая творческая награда в новой России, которая была задумана как независимая награда зрителей.