25 ноября 2015, 12:40

Культура

В Театре Вахтангова пройдет творческий вечер Игоря Миркурбанова

Фото: m24.ru/Галина Фесенко

К 25-летию театральной премии "Хрустальная Турандот" Театр им. Е. Вахтангова представляет цикл вечеров "Хрустальные вершины", в рамках которого 14 декабря пройдет творческий вечер Игоря Миркурбанова "Неукротимый. Концерт для голоса и сердца".

Игорь Миркурбанов – российский актер и режиссер, с 2013 года работает в труппе театра МХТ им. Чехова, а также принимает участие в спектаклях Московского Театра-студии Олега Табакова и Московского Театра Ленком. Последней его театральной работой на сегодняшний день стала роль Атоса в спектакле "Мушкетеры. Сага" в постановке Константина Богомолова.

"Хрустальная Турандот" – театральная премия, учрежденная в 1991 году продюсером и режиссером Борисом Беленьким. Это первая негосударственная, независимая творческая награда в новой России, которая была задумана как независимая награда зрителей.

Место: Арбат, д. 26

Время: 19:00

Цена: от 800 рублей

Хрустальная Турандот творческие вечера театр имени Евгения Вахтангова актеры Игорь Миркурбанов

