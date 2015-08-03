В Храме Василия Блаженного создадут цветочное панно собора

Фото: m24.ru

8 августа в Покровском соборе (Храм Василия Блаженного) пройдет праздник, на котором создадут всевозможные скульптуры из цветов и природных материалов, сообщает пресс-служба. Кульминацией мероприятия станет сооружение из цветов объемного панно с изображением собора, а также создание скульптуры "Одуванчик".

Организаторы уверены, что проект, который состоится на Красной площади, соединит красоту и гармонию, а также будет полезен участникам в дальнейшем. Гостей научат правильному оформлению цветочных композиций, расскажут об уходе за растениями, а также они смогут послушать лекции о сохранении культурного наследия.

Помимо этого, на празднике выступят музыкальные коллективы, пройдут разнообразные мастер-классы.