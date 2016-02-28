В жилом доме на северо-западе Москвы прорвало трубу

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На северо-западе Москвы в жилом доме прорвало трубу, сообщает телеканал "Москва 24".

Коммунальная авария произошла по адресу набережная Новикова-Прибоя, 7 в районе Хорошево-Мневники в 4 утра 28 февраля. В одной из квартир прорвало трубу с горячей водой, и теперь заливает соседей. Полы в доме постепенно размываются.

В 2008 году в доме все трубы полностью заменили на полипропиленовые, но вскоре оказалось, что они не выдерживают таких нагрузок. Капитальный ремонт дома запланирован лишь на 2042 год. Но при таких обстоятельствах его могут перенести на более ранний срок.

В Управе района Хорошево-Мневники эстренное завещание назначено уже на понедельник 29 февраля.