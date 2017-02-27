Главврач столичной поликлиники пытался пронести в Кремль боеприпас

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Главврач одной из столичных поликлиник пытался пронести в Кремль боевой патрон, передает Агентство "Москва".
Инцидент произошел вечером 25 февраля – при прохождении КПП одной из башен Кремля перед концертом Хора Турецкого полицейские задержали 65-летнего мужчину и изъяли у него патрон калибра 5,6×39 миллиметров.
Задержанный мужчина рассказал правоохранителям, что накануне посещал выставку "Охота и рыбалка" на ВДНХ и взял патрон с собой, чтобы найти там такой же лазерный, используемый для пристрелки оружия. Видимо, после этого мужчина забыл его выложить.
Представители правоохранительных органов заявили, что патрон был направлен на экспертизу.