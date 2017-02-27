Главврач столичной поликлиники пытался пронести в Кремль боеприпас

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Главврач одной из столичных поликлиник пытался пронести в Кремль боевой патрон, передает Агентство "Москва".

Инцидент произошел вечером 25 февраля – при прохождении КПП одной из башен Кремля перед концертом Хора Турецкого полицейские задержали 65-летнего мужчину и изъяли у него патрон калибра 5,6×39 миллиметров.

Задержанный мужчина рассказал правоохранителям, что накануне посещал выставку "Охота и рыбалка" на ВДНХ и взял патрон с собой, чтобы найти там такой же лазерный, используемый для пристрелки оружия. Видимо, после этого мужчина забыл его выложить.

Представители правоохранительных органов заявили, что патрон был направлен на экспертизу.

По законам Российской Федерации в места массовых мероприятий запрещено проносить оружие и боеприпасы, в том числе – ограниченного поражения (газовые и травматические патроны).







