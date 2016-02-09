На Химкинском водохранилище и в Нагатинском затоне появятся паромные переправы

Фото: ТАСС/Валентин Соболев

В районе Нагатинского затона и между берегами Химкинского водохранилища могут появиться паромные пассажирские переправы, сообщили в пресс-службе НИиПИ Генплана Москвы.

На Нагатинском затоне паромы будут ходить между существующей пассажирской пристанью "Кленовый бульвар" и причалами в районе Южного порта и общественного центра на набережной "Печатниковские ворота", которые пока в проекте.

На Химкинском водохранилище паромы пустят от пристани Северного речного вокзала до причала "Захарково".

"Для организации данного маршрута необходимо реконструировать существующие причалы, обустроив их для паромной переправы. Предложения по парому поддержано департаментом транспорта Москвы", - цитирует представителя НИиПИ Генплана Агентство "Москва".

Причал в районе "Печатниковскиих ворот" построят до 2020 года, а в Южном порту – до 2035 года. На Химкинском водохранилище паромы начнут ходить до 2020 года.

Добавим, в этом году начнутся работы по реконструкции и благоустройству ряда набережных Москвы-реки. В 2014 году состоялся Международный конкурс на разработку концепции развития столичных прибрежных зон.

Общая площадь территорий, которые находились в творческой разработке участников конкурса, – порядка 3,5 тысячи гектаров. Победителем стало архитектурное бюро "Меганом".

Некоторые столичные набережные преобразились еще до проведения конкурса. Так, 30 сентября 2013 года после реконструкции открылась Крымская набережная, которая стала пешеходной.