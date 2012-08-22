В Гранаде арестован участник нападения на администрацию Химок

ИТАР-ТАСС

Гражданские активисты утверждают, что испанская полиция 21 августа в Гранаде арестовала одного из предполагаемых участников погрома администрации Химок летом 2010 года Петра Силаева.

"В имеющемся ордере на арест Петр Силаев представлен как один из "террористов", которые "под предлогом прокладки подземного перехода в районе Химкинского леса напали на администрацию города, стреляли из пистолета, забросали здание шумовыми гранатами и нанесли ему значительный ущерб в размере 395 тысяч рублей", - цитирует "Интерфакс" активистку Оксану Челышеву.

В сообщении уточняется, что Силаев был взят под арест во исполнение запроса об экстрадиции со стороны России и ордера Интерпола. Ожидается, что завтра Силаев будет перевезен в Мадрид, после чего его дело рассмотрит Верховный Суд.

Напомним, 28 июля 2010 года около 400 человек приехали в Химки из Москвы и забросали здание администрации камнями. На стены были нанесены лозунги в защиту леса. Нападение произошло в разгар противостояния между экологами, которые защищали Химкинский лес, и строителями трассы Москва - Санкт-Петербург.

В день нападения ни один участник акции задержан не был. Через два дня после инцидента полицейские задержали антифашистов Алексея Гаскарова и Максима Солопова. Около двух месяцев они провели в СИЗО по обвинению в нападении на администрацию. Впоследствии Гаскарова суд оправдал, а Солопов получил два года условно. Гаскаров добился полной реабилитации и компенсации за необоснованное уголовное преследование.

В апреле 2012 года стало известно, что Финляндия предоставила Петру Силаеву статус политического беженца. В июле 2011 года статус беженца в Нидерландах получил Денис Солопов, которого также подозревают в нападении на химкинскую администрацию. Денис Солопов является родным братом Максима Солопова.