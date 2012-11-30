"Химки" разгромили "Канту" в матче группового турнира Евролиги

Фото: ИТАР-ТАСС

Баскетбольный клуб "Химки" в матче Евролиги, состоявшемся 29 ноября, разгромил итальянский "Канту" со счетом 77:53. Гости сумели оказать сопротивление только в первой четверти игры.

Первая четверть осталась за "Канту", итальянцы сумели забросить в корзину "Химок" 24 очка, почти столько же, как в остальных четвертях. Защитники хозяев никак не могли справиться с защитником "Канту" Манучаром Маркоишвили, который забивал почти все, что можно, сообщает "Р-Спорт".

Затем ситуация на паркете кардинальным образом изменилась. Во второй четверти итальянцы сумели забить всего 7 очков, тогда как хозяева набрали 21 балл за результативность.

После перерыва "Химки" продолжили доминировать. Третья и четвертая четверть были выиграны с перевесом в шесть и пять очков соответственно. Итоговый счет матча - 77:53.

Победа позволила "Химкам" сохранить за собой вторую строчку в группе А. Следующую встречу подмосковные баскетболисты проведут 7 декабря на выезде против "Олимпии" из Словении.