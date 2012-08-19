Евгения Чирикова будет баллотироваться на пост мэра Химок

ИТАР-ТАСС

Лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова объявила о своем выдвижении кандидатом на пост мэра города Химки Московской области.

Соответствующее заявление Чирикова сделала сегодня на "сходе" в Химкинском лесу. В акции принимают участие несколько десятков активистов движения, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и блогер Алексей Навальный, передает ИТАР-ТАСС.

Сама Чирикова заявила, что для нее это очень трудное решение, поскольку она "никогда не стремилась во власть". В 2009 году Евгения Чирикова баллотировалась в мэры Химок и набрала 15% голосов избирателей.

Напомним, выборы в Химках назначены в связи с досрочной отставкой действующего мэра. Как сообщалось, Владимир Стрельченко подал в отставку после беседы с губернатором Подмосковья Сергеем Шойгу.

Сейчас обязанности мэра исполняет первый заместитель губернатора Тульской области Олег Шахов.