"Химки" переиграли "Фенербахче-Улкер" в домашнем матче Евролиги

Фото: ИТАР-ТАСС

Баскетболисты "Химок" на своей площадке переиграли турецкий "Фенербахче-Улкер" в матче Евролиги со счетом 71:70. Победный бросок за 0,2 секунды до конца удалось совершить Келвину Риверсу.

Подмосковные баскетболисты реабилитировались за поражение первого круга от "Улкера" со счетом 80:92. Интересен тот факт, что из четырех четвертей химчанам удалось выиграть всего одну, но этого оказалось достаточно для победы, сообщает "Р-Спорт".

Рывок "Химки" совершили во второй четверти, когда им удалось переиграть соперника со счетом 22:11. На большой перерыв команды ушли при десятиочковом преимуществе "Химок".

Во второй половины игры на площадке доминировал "Улкер". Турецкие баскетболисты действовали точнее и увереннее. За несколько секунд до конца "Улкер" вел с преимуществом в одно очко.

В последней атаке "Химок" Риверс бросил за 0,2 секунды до сирены. Мяч несколько раз ударился о кольцо, но все же попал. После совещания судьи решили засчитать бросок, сославшись на то, что Риверс успел бросить до сирены.

Благодаря победе "Химки" выходят на первое место в группе А. Следующую встречу подопечные Куртинайтиса проведут 23 ноября в Испании против "Реала".