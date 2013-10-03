Передвижной комплекс фиксации нарушений ПДД испытали в Химках

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковных Химках завершились испытания первого комплекса фотовидеофиксации правил дорожного движения "Стрелка-М". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта.

С середины сентября при помощи передвижного комплекса фиксировался выезд автомобилей на "выделенку" и обочину, превышение скоростного режима, проезд на "красный свет" и пересечение сплошных линий разметки.

В результате испытаний выявлено порядка 833 нарушения ПДД, из которых: 441 выезд на выделенную полосу, 297 нарушения скоростного режима и 95 выезд и движение по обочине.

По словам министра транспорта Московской области Александра Зайцева, основным преимуществом передвижного комплекса перед стационарным является его мобильность и возможность фиксации определенных нарушений в зависимости от дорожной обстановки.

Испытания проводились областным Центром безопасности дорожного движения на Юбилейном проспекте. Это центральная улица города, через которую проходят 23 автобусных и 3 троллейбусных маршрута.