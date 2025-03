Клинтон назвала свой любимый мем о Трампе

Хиллари Клинтон рассказала о любимом меме, связанном с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times.

На фотографии – несколько собак за столом с подписью "тем временем на заседании собрания по кошачьему здравоохранению".

Meanwhile, at today's meeting on feline healthcare... pic.twitter.com/wApNyFS7jz