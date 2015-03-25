Школу ушу на Херсонской улице откроют летом

Фото: M24.ru

Универсальный спортивный комплекс для ушу при "Московской экспериментальной школе" откроется летом, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Ранее M24.ru сообщало, что четырехэтажная пристройка площадью 11,5 тысячи квадратных метров будет располагаться на улице Херсонской, дом 30, корпус 2.

Больше тысячи "квадратов" займет подземная часть сооружения. В новом спорткомплексе оборудуют помещения для сотрудников, просторный холл, гардеробную. Галерея на уровне второго этажа соединит пристройку с существующим зданием школы.

Для проведения соревнований спортзал комплекса оборудуют трибунами на 500 зрителей. Также в здании будет тренажерный, гимнастический залы, зал для разминки и четыре дополнительных спортзала для занятий. В пристройке к комплексу появятся массажные ванны, массажный кабинет и комната отдыха.

Добавим, что Центр спорта и образования "Московская экспериментальная школа" в ЮЗАО объединяет в себе две школы: общеобразовательную с углубленным изучением китайского и английского языков и спортивную школу "МЭШ" с отделением ушу.