27 октября 2016, 16:27

Культура

"Вампиры" и "вурдалаки" устроят забеги в московских парках

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Сразу несколько костюмированных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня всех святых, пройдет в столичных парках в грядущие выходные. Все желающие, облачившись в костюмы нечистой силы, смогут поучаствовать в забеге, мастер-классе по созданию волшебных палочек или спасти город от графа Дракулы.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка, в парке "Кузьминки" в субботу пройдет 5-километровый забег. Поучаствовать в нем смогут лишь те, кто "перевоплотится" в персонажей фильмов ужасов и книжных "ужастиков". Пробежать дистанцию можно будет бесплатно, но предварительно зарегистрировавшись. Еще один "Забег всех святых" пройдет в воскресенье, но уже будет платным – все средства от него пойдут на благотворительность.

29 октября в клубе "ФанФан" пройдет мастер-класс, на котором детей научат делать волшебные палочки и ведьмовские колпаки. Тематический квест для самых маленьких любителей Хэлоуина состоится в Саду имени Баумана: здесь участники должны будут спасти город от графа Дракулы, ведьмы Гингемы и летучей мыши по имени Зловещий Майкл.

