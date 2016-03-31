В Хамовниках отремонтируют дом 1930 года постройки

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Москомэкспертиза согласовала проект капитального ремонта дома 1930 года постройки в Хамовниках, сообщает пресс-служба комитета. Пятиэтажка расположена в Кропоткинском переулке, дом 9/11.

Согласно проекту, в доме отремонтируют покрытие и ограждение кровли с частичной заменой труб, обработают деревянные конструкции крыши огнезащитным и антисептическими составами и заменят двери входа на чердак.

Ремонту подлежат и фасады здания – там расчистят поверхность, восстановят штукатурку, окрасят фасадными красками и отремонтируют противопожарную лестницу. В подвале отремонтируют входы, двери и цементные полы, поверхности стен и потолка обрабатывают бактерицидным составом.

Кроме того, планируется заменить общедомовое освещение, магистральные трубопроводы и стояки систем хозяйственно-питьевого водопровода и канализации, полной замене подлежит и система отопления. Существующая планировка жилых помещений сохранится.

Капитальный ремонт домов в Москве

Напомним, за пять лет в столице отремонтировали 10,6 тысячи жилых домов общей площадью около 93 миллионов квадратных метров. Особенно интенсивный ремонт жилых зданий проводился с 2011 по 2014 год – объемы работ выросли более чем в три раза. За этот срок отремонтировали 10,4 тысячи домов площадью в 88,7 миллиона квадратных метров.

В городе стартовала новая программа капремонта жилых домов. Первые работы по капитальному ремонту начались в конце сентября.