"Мослекторий" покажет, какие тайны хранят в себе Хамовники (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

13 июня в Музее Москвы состоится лекция, посвященная истории района Хамовники, которую прочитает краевед и экскурсовод Алексей Дедушкин. В стародавние времена эта местность называлась Чертольем и Чертольской дорогой (ныне – Пречистенка). Территория ее пролегала от Кремля к Новодевичьему монастырю. В этих же местах находилась Конюшенная слобода, а рядом были заливные луга и покосы. Позднее на месте лугов проложили одну из старейших московских улиц – Остоженку. Постепенно местных конюхов и стременных сменило дворянство, а район превратился в "Сен-Жерменское предместье" Москвы. Что же было дальше, слушатели лекции узнают в 19:00.

Мероприятие пройдет в рамках нового образовательного проекта Музея Москвы – "Уличный Лекторий. Местная история". С июня по август краеведы и слушатели будут совершать путешествия по летним московским дворам и улицам. Трансляцию первой лекции из цикла смотрите на сайте "Мослекторий" 13 июня в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.