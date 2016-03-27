В России появится Народная футбольная лига

Народная футбольная лига (НФЛ) появится в России, передает ТАСС.

Это любительский турниро среди игроков старше 45 лет. Матчи будут проходить в формате 7 на 7. Ожидается, что в отборочных соревнованиях, которые пройдут в 85 субъектах страны, примут участие около тысячи команд и 30 тысяч человек.

Финальный этап пройдет в мае 2016 года. Победитель турнира получит грант на строительство стадиона. Генеральным директором лиги станет экс-спортивный директор московского "Динамо" Гурам Аджоев.

На 2017-2018 годы намечено проведение Всероссийского фестиваля по футболу с участием 8 тысяч команд, победители сыграют на турнире вместе с любителями из Европы, Азии и Южной Америки.

Замминистра спорта Павел Колобков заявил, что соревнование поддерживается ведомством, региональными властями и Российским футбольным союзом. По его словам, преимущество НФЛ – демократичность: "Любой может почувствовать себя чемпионом. У него огромное будущее, этот турнир станет самым массовым российским турниром", – сказал он.