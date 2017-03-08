Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта 2017, 16:14

В мире

Граждане Грузии получат безвизовый режим с ЕС 28 марта

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Граждане Грузии смогут въезжать на территорию Евросоюза без визы. Соответствующее постановление Европарламента опубликовано на портале Официального журнала Евросоюза.

Изменения в европейском законодательстве вступят в силу через 20 дней после публикации документа, то есть – 28 марта. Отмечается, что пересекать границу Евросоюза без визы смогут граждане, проживающие и на территории Южной Осетии и Абхазии.

В тексте документа отмечается, что Грузия выполнила все необходимые требования, предложенные им в 2013 году правительством ЕС для либерализации визового режима.

[html]


[/html]

Ранее председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал предложение главы МИД Австрии Себастьяна Курца о необходимости создания специализированных лагерей для беженцев за пределами Евросоюза. В качестве одной из стран, где можно было бы создать такие центры, Курц назвал Грузию.

В ответ на такую инициативу, Пушков предположил, что в обмен правительство Евросоюза предложит Грузии безвизовый режим.

Грузия Евросоюз безвизовый режим жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика