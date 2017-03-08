Граждане Грузии получат безвизовый режим с ЕС 28 марта

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Граждане Грузии смогут въезжать на территорию Евросоюза без визы. Соответствующее постановление Европарламента опубликовано на портале Официального журнала Евросоюза.

Изменения в европейском законодательстве вступят в силу через 20 дней после публикации документа, то есть – 28 марта. Отмечается, что пересекать границу Евросоюза без визы смогут граждане, проживающие и на территории Южной Осетии и Абхазии.

В тексте документа отмечается, что Грузия выполнила все необходимые требования, предложенные им в 2013 году правительством ЕС для либерализации визового режима.

Глава МИД Австрии предложил отправлять беженцев из ЕС в Грузию- видимо, в обмен на безвизовый режим. Интересно,сможет ли Грузия отказать ЕС? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 марта 2017 г.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал предложение главы МИД Австрии Себастьяна Курца о необходимости создания специализированных лагерей для беженцев за пределами Евросоюза. В качестве одной из стран, где можно было бы создать такие центры, Курц назвал Грузию. В ответ на такую инициативу, Пушков предположил, что в обмен правительство Евросоюза предложит Грузии безвизовый режим.



