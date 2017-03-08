Граждане Грузии получат безвизовый режим с ЕС 28 марта

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Граждане Грузии смогут въезжать на территорию Евросоюза без визы. Соответствующее постановление Европарламента опубликовано на портале Официального журнала Евросоюза.
Изменения в европейском законодательстве вступят в силу через 20 дней после публикации документа, то есть – 28 марта. Отмечается, что пересекать границу Евросоюза без визы смогут граждане, проживающие и на территории Южной Осетии и Абхазии.
В тексте документа отмечается, что Грузия выполнила все необходимые требования, предложенные им в 2013 году правительством ЕС для либерализации визового режима.
[html]
Глава МИД Австрии предложил отправлять беженцев из ЕС в Грузию- видимо, в обмен на безвизовый режим. Интересно,сможет ли Грузия отказать ЕС?— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 марта 2017 г.
[/html]
В ответ на такую инициативу, Пушков предположил, что в обмен правительство Евросоюза предложит Грузии безвизовый режим.