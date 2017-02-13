Форма поиска по сайту

13 февраля 2017, 11:05

Российский оперный певец Николай Диденко стал лауреатом "Грэмми"

Фото: facebook.com/RecordingAcademy

Премия Американской академии звукозаписи за лучшее хоровое исполнение досталась записи Penderecki Conducts Penderecki, сообщается на официальном сайте "Грэмми".

В записи композиции принимали участие Варшавский филармонический оркестр, Варшавский филармонический хор, дирижер Кшиштоф Пендерецкий, а также оперные певцы Николай Диденко, Агнежка Релиз и Джоанна Рузанен. Пластинка была выпущена лэйблом Warner Classics.

Российская оперная певица Анна Нетребко, претендовавшая на "Грэмми" в номинации "Лучший классический сольный вокальный альбом", награды не получила.

Ранее сообщалось, что лауреатами 59-й церемонии вручения премий "Грэмми" стали Дэвид Боуи, посмертно награжденный в пяти номинациях, певицы Адель и Бейонсе.

