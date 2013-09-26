В Москве прошел пикет в поддержку фотографа Дениса Синякова

В Москве проходит пикет в поддержку фотографа Дениса Синякова

В Москве прошел пикет в поддержку известного столичного фотографа Дениса Синякова, сообщает телеканал "Москва 24".

Он, а также семеро активистов международной экологической организации Greenpeace были арестованы мурманским судом по обвинению в пиратстве.

Судно Arctic Sunrise 18 сентября подошло к платформе "Приразломная". Его пассажиры попытались высадиться на нее, чтобы устроить акцию протеста против добычи нефти в Арктике.

Уголовное дело квалифицировали как пиратство, но следствие не исключает, что статью могут изменить, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.