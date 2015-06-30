Покупать ли евро: как греческий кризис повлияет на россиян

Фото: ТАСС

Как кризис в Греции отразится на курсе общеевропейской валюты и что ждет экономику Европы в целом? Экономический обозреватель m24.ru Константин Цыганков рассказывает о самых главных вопросах европейской экономики на сегодня и дает россиянам советы относительно евро.

Не первый раз

Греческий кризис – экономическая тема номер один. И далеко не первый год.

Мировой экономический кризис 2008 года нанес по греческой экономике сильнейший удар: страна всего шесть лет назад заменила драхму на евро и пока только приспосабливалась быть частью еврозоны. Несмотря на сильное влияние иностранного капитала в стране, большая часть (60 процентов ВВП) экономики Греции обеспечивалась государством, следовательно, социальная нагрузка на бюджет в виде зарплат, пенсий, пособий была колоссальной.

Греческий бюджет был дефицитным с момента введения евро, и, чтобы покрыть его, страна была вынуждена снова и снова занимать деньги на внешних рынках. Государственный долг рос. Кризис привел к падению производства, безработице и вынудил страну увеличить объем заимствований при снижении поступлений в бюджет.

К лету 2011 года долг страны достиг 240 млрд евро. Единственным вариантом спасения экономики было выделение финансовой помощи со стороны ЕС. Деньги Европа выделила не просто так, а с конкретными условиями: жесткая экономия, особенно в социальной сфере, приватизация государственных активов, структурные реформы экономики.

Транши финансовой помощи продолжали поступать вплоть до лета 2015 года, а вот свои обязательства Греция выполнять не торопилась. К тому же в стране несколько раз за последние годы сменилось правительство, что оттягивало неминуемый час расплаты.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Кровожадная Европа

И вот она, наша театральная сцена сегодня. Европа взывает к греческой совести и просит начать возвращать деньги, иначе они будут вынуждены объявить стране дефолт. Колыбель демократии в ответ требует смягчить несправедливые условия и перевести еще немного денег, чтобы начать процесс реформ, и если этого сделано не будет, то в стране пройдет референдум, на котором население с вероятностью в 100 процентов потребует выхода Греции из еврозоны и возвращения драхмы. Если они, конечно, смогут найти деньги на проведение референдума.

Итак, ставки сделаны. Пару слов о последствиях и мотивах для обеих сторон. Греция затеяла этот сыр-бор больше по политико-идеологическим причинам.

Власть показывает народу, что во всех их бедах виновата кровожадная, жадная и агрессивная Европа. Премьер Ципрас нарабатывает свой политический кредит, прекрасно понимая, что его шантаж может увенчаться успехом, если Греция продолжит получать деньги, оттягивая неизбежное.

С другой стороны, если стране объявят дефолт, то Греция выходит из еврозоны, вводит драхму и говорят "адью" всем своим кредиторам, обещая расплатиться своей новой валютой когда-нибудь. Или не расплатиться вовсе. Правда, последствием станет то, что Греции больше никто и никогда не поверит и даже копейки взаймы не даст. Но кто загадывает так далеко?

Так или иначе все это приведет к глубочайшему экономическому кризису в стране, обнищанию населения и еще большему росту безработицы. Но премьер страны понимает, что народ обвинит Европу, а не его.

Денис Елаховский – о том, как скажется на курсе евро дефолт Греции

Евродезинтеграция

Для Еврозоны потеря Греции – очень неприятный прецедент. Если страна покидает зону единой валюты, то получается, что эксперимент, и так трещавший по швам, окончательно проваливается. Нельзя просто так взять и запихать в один блок с одной валютой страны, столь сильно отличающиеся по уровню экономического развития, подходу к труду, менталитету, традициям и т.д.

Выход Греции из еврозоны или ее дефолт означает потерю миллиардов евро и новый виток финансового кризиса, не говоря о кризисе политическом. Как вишенка на торте – падение фондовых рынков Европы, которое громким эхом отзовется на всех торговых площадках мира.

Если даже еврозона уцелеет, даже если дефолта не произойдет и вымогательства Ципраса увенчаются успехом, то евро начнет слабеть.

Глобально это уже происходит. Евро падал против доллара, фунта стерлингов и швейцарского франка весь прошлый год, а в этом лишь немного скорректировался на позитивных ожиданиях от переговоров с Грецией, которые, как мы видим, пока ни к чему не ведут. Ближайшая цель движения евро – паритет с долларом, и она вполне достижима при всех вариантах негативного сценария. При позитивном сценарии возможно возвращение к 1,2 или 1,3 против доллара, но глобально евро вряд ли сможет пойти выше.

Чем это все грозит нам

У нас и так своих проблем хватает. Единственный реальный плюс – кратковременный рост рубля против евро. Я думаю, что 55 рублей за 1 евро при негативном сценарии, даже, возможно, ниже, мы увидеть не сможем. Второй момент заключается в том, что, раз мы под санкциями, доступ на внешние рынки у нас закрыт, так что глобальных финансовых последствий, кроме падения фондового рынка, мы, может, и не почувствуем.

Подчеркну самое главное: все, что мы говорим на тему Греции и ее выхода из еврозоны, писано вилами по воде, потому что на моей памяти покинуть территории единой валюты им предрекают с 2010 года. Но пока за счет финансовой помощи европейских институтов этого не произошло. Может, не случится и сейчас.

И даже если этого не произойдет, все равно вся эта ситуация отражается на экономике Европы и ее валюте. Как я уже говорил выше, нельзя вот так собрать разные, хоть и европейские страны и привести их равенству и братству за 10–15 лет. На это нужно хотя бы лет 50. И самое главное, без политических разногласий, которые на сегодня составляют две трети всех европейских проблем.

Поэтому, исключительно на мой взгляд, проект еврозоны в долгосрочной перспективе нежизнеспособен, поэтому дешевые евро я буду покупать, а потом тратить их в туристических поездках по Европе. И кстати, если Греция войдет в дефолт или выйдет из еврозоны – тратьте дешевые евро в загранпоездках быстрее, потому что не пройдет месяца-трех – и все в Европе начнет дорожать вследствие падения курса и экономических проблем.