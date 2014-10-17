Ввоз продуктов из Греции в Россию ограничили

Россельхознадзор ограничил ввоз животноводческих продуктов из Греции

С 18 октября Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставку некоторых видов животноводческой продукции из Греции. Такие меры предпринимаются в связи с регистрацией очага инфекции блутанга на территории округа Эпир, сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь в Россию запрещается ввозить диких, зоопарковых и цирковых животных, восприимчивых к блутангу, а также верблюдов, лам и эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота.

Отметим, что ранее Россельхознадзор уже ввел аналогичные ограниченияв отношении Сербии, Румынии и некоторых регионов Италии.

Блутанг — вирусная инфекция, возникающая преимущественно у овец. Заболевание проявляется воспалительно-некротических поражением языка, пищеварительного тракта и лихорадочным состоянием. Лечение пока не разработано, а переболевшее поголовье скота приобретает пожизненный иммунитет в этому типу вируса

Напомним, 7 августа Россия объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

25 сентября Сергей Собянин подписал соглашение о поставках продуктов из Азербайджана. Таким образом, на столичных прилавках появится больше азербайджанских помидоров, гранатов, яблок и других овощей и фруктов.

А 1 октября мэр Москвы призвал монгольских производителей сельхозпродукции активнее выходить на потребительский рынок столицы. Речь идет, прежде всего, о поставках продукции животноводства.