Если Греция выйдет из еврозоны, обязательно поднимет цены – эксперт

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Против предложений международных кредиторов проголосовали свыше 60 процентов голосовавших на референдуме в Греции. Чем обернется кризис для еврозоны? Чего ждать российским туристам? На эти вопросы ответили эксперты m24.ru.

Бывший первый замминистра иностранных дел России Федор Шелов-Коведяев считает, что российские туристы ничего не теряют, экономические проблемы Греции пока на них не отразятся. "Я не вижу оснований для романтических перемен в том, что касается туризма. Турпоток у нас и так упал. Думаю, он останется том уровне, на котором держится сейчас", – сказал он.

По словам эксперта, сейчас рынок недвижимости Греции обвалился. "Это выглядит намного привлекательнее для тех, кто собирается покупать там дома, – считает Шелов-Коведяев. – Что касается туризма, то здесь все зависит от того, останется ли Греция в еврозоне, будет ли страна переходить на драхмы, как она будет относиться к другим мировым валютам, в том числе к рублю".

Собеседник подчеркнул, что греческий кризис произошел из-за внутренней политики в стране. "До последних лет в Греции существовала такая система: любой работающий человек получал 14 зарплат в год. У депутатов это было 16 зарплат в год, у чиновников – 18 зарплат. То есть расходы были, мягко говоря, не очень адекватными", – сказал он.

Как отметил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, если Греция выйдет из Евросоюза, страну ожидает падение ВВП до 20 процентов, инфляция и сокращение импорта, от которого зависят рынки лекарств и продовольствия.

"Если Греция останется в Евросоюзе, думаю, все будет нормально. Они договорятся и реструктуризуют долги. Если же они выйдут [из Евросоюза], будут дальше себя вести так – петь и танцевать, а не расплачиваться по долгам, то Грецию ждут очень неприятные годы", – сказал Остапкович.

Он добавил, что в обоих случаях туризм в Греции останется на том же уровне. "Туризм как был, так и останется. Но отмечу, что если они выйдут из зоны евро, то цены, естественно, поднимут. Туризм и сельское хозяйство – одна из основных доходных статей для Греции", – пояснил эксперт.

Директор аналитического департамента инвестиционной компании Savements Александр Осин полагает, что "греческая проблема" вполне решаема. "Допустим, Украина обрубила все концы с Россией. А у Греции есть потенциальные рынки для продажи: и Ближний Восток, и Россия; есть выход на российское сырье, у нее есть потенциальные инвесторы: Россия и Китай", – отметил Осин.