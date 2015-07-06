Министр финансов Греции подал в отставку

Фото: ТАСС/Валерий Матицын
Глава греческого Минфина Янис Варуфакис подал в отставку, сообщает Reuters.
В минувшее воскресенье в Греции прошел референдум, где более 61% проголосовавших сказали "нет" требованиям европейских кредиторов о жесткой экономии, а около 39% согласились на них.
"После оглашения результатов референдума мне стало известно, что участники Еврогруппы и другие партнеры считали бы, что мое отсутствие на переговорах помогло бы достичь соглашения. По этой причине я ухожу из минфина", — отметил Варуфакис.
Напомним, несколько дней назад Греция не сделала выплат по очередному траншу кредита Международного валютного фонда и допустила тем самым технический дефолт. Международную программу финансовой помощи заморозили.
Правительство страны решило провести референдум, на котором греки должны были высказать свое мнение о будущем страны – согласиться ли на меры жесткой экономии в обмен на новые кредиты или наоборот.