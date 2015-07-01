Греция допустила дефолт по кредитам МВФ

Греция допустила дефолт (отказ выплачивать долги): Международный валютный фонд не дождался от Афин денег в сумме более чем 1,5 миллиарда евро, сообщает телеканал "Москва 24".

Срок возврата суммы истек в ночь на 1 июля. В результате страна лишается права на финансирование до тех пор, пока долг не будет погашен.

Как отметили в Международном валютном фонде, подобных случаев среди стран с развитой экономикой еще не было.

Напомним, 27 июня провалился последний раунд переговоров между Грецией и международными кредиторами. До этого греческое правительство заявило, что условия кредиторов о новых мерах жесткой экономии в обмен на новые займы могут быть приняты только после одобрения гражданами страны на референдуме, который запланирован на 5 июля.

Предположительно, население Греции потребует выхода страны из еврозоны и возвращения драхмы, отмененной всего шесть лет назад.

Ранее работа всех банков Греции была приостановлена до 6 июля. И был введен ежедневный лимит на снятие наличности на уровне 60 евро в день с одного счета на человека в каждом банке.