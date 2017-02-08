Континентальный кубок FIS по лыжным гонкам пройдет в столице

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Континентальный кубок FIS (Международной федерации лыжного спорта) по лыжным гонкам пройдет в столице 12 февраля, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Соревнования организуют на территории Гребного канала в Крылатском.

Участниками мероприятия станут лучшие российские спринтеры. Они посоревнуются в индивидуальном спринте свободным стилем.

Вход для зрителей мероприятия будет бесплатным.

Гонка стартует в 13:00, а финалы пройдут с 14:28 до 14:38. Соревнования закончатся награждением победителей в 15:00.

Такие состязания уже четыре раза проходили в столице: в 2011 году – в парке Горького, в 2012 году в олимпийском комплексе "Лужники" прошел этап Кубка, в 2013 году соревнования приняли на ВДНХ, а в 2015 году – на Поклонной горе.