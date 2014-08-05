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Свежий воздух

05 августа 2014, 18:04

ЧМ по гребле на байдарках и каноэ пройдет на Гребном канале

Гребной канал гребля на байдарках и каноэ чемпионаты мира свежий воздух

"Афиша": В Крылатском стартует ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

На обновленном Гребном канале в Крылатском впервые пройдет чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования такого масштаба здесь не организовывали со времен Олимпиады 1980 года, сообщает телеканал "Москва 24".

Организаторы соберут порядка тысячи спортсменов из 75 стран. Нашу страну представят 36 спортсменов, в числе которых олимпийские чемпионы 2012 года.

По мнению экспертов, у нашей команды есть все шансы завоевать золото.

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Провести соревнования такого масштаба на Гребном канале стало возможным благодаря реконструкции объекта. Здесь появились новые помещения для хранения лодок, учебный центр с тренажерами для "сухого плавания". Вместо старых скамеек для зрителей установили отдельные пластиковые сидения, а напротив трибун разместили большой экран для показа крупных планов выступления спортсменов.

Кроме того, на канале смонтировали единственную в мире монорельсовую систему для видеосъемки. Камера будет ездить с скоростью 60 километров в час параллельно со спортсменами.

Добавим, что на сегодняшний день Гребной канал - это одно из лучших сооружений в мире для соревнований по гребле.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 6 по 10 августа. Начало заездов в 09.00. Стоимость билетов – от 50 до 300 рублей.

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