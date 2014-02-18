МУАР откроет музей под открытым небом и постоянную экспозицию

Музей архитектуры им. Щусева. Фото: ИТАР-ТАСС

Презентация планов обновления и развития Государственного музея архитектуры имени Щусева состоялась 18 февраля в рамках пресс-конференции, посвященной 80-летию со дня основания МУАРа. Его директор Ирина Коробьина сообщила, что в МУАРе собираются открыть выставочный зал под открытым небом и запустить постоянную экспозицию.

Выставочный зал под открытым небом будет организован во дворе МУАРа. Будет также освоен флигель пространства "Руина", где посетителям начнут демонстрировать белокаменные скульптуры. Еще одним новым музейным пространством станет анфилада, которую раньше не задействовали под выставки. Именно там планируется разместить постоянную экспозицию Музея архитектуры имени Щусева. Правда, пока она расположится там в качестве эксперимента.

К модернизации в Музее архитектуры, отмечающем 80-летие, уже приступили: так, недавно был обновлен его фирменный стиль. Преобразились графические элементы бренда музея, а также интерфейс его интернет-сайта. Специально для МУАРа были разработаны новый шрифт и проект музейной навигации.

Коробьина сообщила, что в ближайшее время будет утверждена необходимая документация, которая позволит открыть филиал Музея архитектуры имени Щусева - Государственный музей отца и сына Мельниковых (Константина и Виктора). Дом Мельникова будет объединен с экспозицией, расположенной в пешей близости от него.

Что касается проектов, ожидающих зрителей в МУАРе, то уже 18 февраля в Аптекарском приказе открывается выставка "Под сводами русского храма. Церковная деревянная скульптура XVII-XIX веков". Будущей осенью стартует детская школа архитекторов и реставраторов, а также будут запущены проекты "Дом", "Наше все" (выставка конкурсных проектов), "Тольятти". В рамках выставки "Архитектура Олимпийского строительства" зрителям представят объекты, построенные к Олимпиаде в Сочи, а также работы архитекторов, творивших в преддверии московских Летних игр 80-го года.

Напомним, что ранее сообщалось о планах по объединению Ленинской библиотеки и музея архитектуры Щусева в рамках конкурса на лучшую концепцию столичного "Музейного кластера" в районе Боровицкой площади, пересечения улиц Моховая и Знаменка, улицы Воздвиженка и Крестовоздвиженского переулка.

Проект архитектора Александра Зеликина и его коллег называется "Лещ" - по первым буквам фамилий Ленин и Щусев.

Победители конкурса – студенты МАРХИ – предложили построить два пешеходных моста. Один вблизи Боровицкой площади, другой должен связать Гоголевский и Никитский бульвары.

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, первый в мире научный центр по изучению и популяризации архитектурно-градостроительного наследия, был основан в 1934 году. Коллекция музея отражает тысячелетнюю историю архитектуры: макеты и чертежи, проекты и гравюры, живопись и предметы прикладного искусства, мебель, образцы строительных материалов и фрагменты утраченных памятников.