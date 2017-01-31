"Уроки шелководства" начнут проходить в Дарвиновском музее

Фото: пресс-служба Дарвиновского музея

Новое интерактивное занятие "Уроки шелководства" стартует в Дарвиновском музее 18 февраля. Посетителям расскажут о происхождении шелка и помогут самостоятельно получить натуральную шелковую нить. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Во время интерактивного занятия, которое будет проходить с элементами театрализованного представления, слушателей познакомят с историей шелководства, покажут живых айлантовых шелкопрядов. Также на "Уроке шелкопрядства" преподаватель поможет подготовить коконы к варке и получить натуральную шелковую нить, которую можно будет забрать домой. По окончании занятия всем "ученикам" вручат сертификат начинающего шелковода.

Занятия будут проходить по субботам и воскресеньям в 16:30 в центре "ЭкоМосква". Подробности можно узнать здесь.