Парламентский центр построят в северной части Мневниковской поймы

Фото: M24.ru

Парламентский центр, где разместятся Совет Федерации и Госдума, будет построен в северной части Мневниковской поймы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. План развития территории поймы одобрила в четверг градостроительно-земельная комиссия.

Площадь парламентского центра составит 345 тысяч квадратных метров. Местом размещения центра выбрана заасфальтированная площадка в северной части поймы.

Переезд обеих палат российского парламента поспособствует децентрализации и полицентричному развитию Москвы.

"В результате переезда прогнозируется улучшение дорожной ситуации и уменьшение интенсивности заторов на центральных улицах Москвы в районах нынешнего местонахождения Совета Федерации и Государственной Думы. Проекты планируемых к возведению зданий будут определены по результатам международных архитектурных конкурсов", - отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

При этом застройка будет проходить на меньшей части территории поймы (порядка одной трети), которая сейчас находится в неблагополучном состоянии. Что касается большей части территории, то она будет использована для создания новых парков и зеленых зон.

Ранее сообщалось, что новый парламентский центр в Нижних Мневниках планируют построить в 2018 году. Помимо центра здесь появятся объекты социальной инфраструктуры для членов Федерального Собрания России и работников аппаратов обеих палат парламента.

Напомним, Кремль отказался от идеи переезда чиновников на территорию Новой Москвы, посчитав проект слишком дорогим. Тогда планировалось, что для Госдумы и Совфеда будет построен комплекс зданий площадью 266 тысяч квадратных метров и высотой застройки не более 5 этажей.