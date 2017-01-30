Госдума не поддержала запрет на регистрацию детям в соцсетях

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Идею запретить детям регистрироваться в социальных сетях не поддержали в Госдуме, передает Агентство "Москва". Дети все равно продолжат регистрироваться, только уже под другими именами, считает заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.
По ее мнению, любой запрет, который отделяет ребенка по времени от чего-то желаемого, будет углублять конфликт со взрослым.
Ранее с предложением ввести ограничительную меру выступила зампред Молодежного парламента Мария Воропаева. Инициативу она объяснила желанием оградить детей от возможного доведения до самоубийства через соцсети.
Воропаева считает, что регистрация должна быть только по паспорту либо по иному документу.
В ноябре 2016 года в Подмосковье был арестован администратор одной из "групп смерти" Филипп Будейкин. Позже его этапировали в Санкт-Петербург. Также следователи допросили других администраторов и участников "групп смерти" в разных регионах страны.
По версии следствия, с декабря 2013 по май 2016 года злоумышленники создали восемь виртуальных сообществ в социальной сети "ВКонтакте", где открыто пропагандировали суициды и склоняли к ним несовершеннолетних пользователей.
Следователям известно о 15 потерпевших по данному делу. Самоубийства еще пятерых подростков не состоялись
Следователи провели обыски в 10 регионах России, изъяли компьютеры и другие материалы, имеющие значение для расследования.