Госдума не поддержала запрет на регистрацию детям в соцсетях

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Идею запретить детям регистрироваться в социальных сетях не поддержали в Госдуме, передает Агентство "Москва". Дети все равно продолжат регистрироваться, только уже под другими именами, считает заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

По ее мнению, любой запрет, который отделяет ребенка по времени от чего-то желаемого, будет углублять конфликт со взрослым.

Ранее с предложением ввести ограничительную меру выступила зампред Молодежного парламента Мария Воропаева. Инициативу она объяснила желанием оградить детей от возможного доведения до самоубийства через соцсети.

Воропаева считает, что регистрация должна быть только по паспорту либо по иному документу.