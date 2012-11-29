Депутаты рекомендуют телеканалам отказаться от конца света

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Госдумы призывают российские СМИ отказаться от освещения конца света. Соответствующее заявление парламентариев содержится в открытом письме, которое в сегодня направят руководителям федеральных телеканалов.

Текст подписали зампред комитета по науке и наукоемким технологиям Михаил Дегтярев (ЛДПР), председатель комитета по науке академик РАН и РАМН Валерий Черешнев ("Справедливая Россия") и депутат от КПРФ Дмитрий Новиков, пишут "Известия".

По мнению Дегтярева, информация о конце света — это псевдонаучный факт, кроме того, ее тиражирование провоцирует россиян на неадекватные действия. По мнению авторов письма, обсуждение скандальной темы негативно сказывается на физическом и эмоциональном состоянии многих граждан.

"Создается впечатление, что конец света — коммерческий проект. Посмотрите, сколько мошенников пытается нажиться на теме, начиная от псевдомагов, заканчивая продавцами продуктовых и других пайков", - посетовал Дегтярев.

Парламентарии советуют готовиться к Новому году, покупать подарки близким и раздавать перед праздниками долги, а не набирать кредиты, не думая о завтрашнем дне.

В пресс-службах центральных телеканалов заявили, что смогут прокомментировать содержание послания депутатов только после того, как ознакомятся с текстом письма.